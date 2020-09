Währenddessen sorgt die in der vergangenen Woche untersagte Mahnwache am Rengerberg in Bad Vigaun – wie berichtet waren vor Ort 70 Polizisten im Einsatz – weiter für Unmut. „Das war ein Eingriff in das in der Verfassung verankerte Grundrecht für Demonstrationen. Wo bleibt da der viel zitierte Rechtsstaat“, so Franz Köck von der IG-Erdkabel.