„Appell gilt noch“

Hausärzte-Sprecher Dr. Wolfgang Ziegler, einer der drei Unterzeichner, räumt zwar ein, dass das Paper- auch in Abstimmung z.B. mit dem Krisenstab des Landes - in Zeiten niedrigerer Fallzahlen-erarbeitet wurde, der Appell abernoch gelte. Denn die Verunsicherung sei groß, sowohl unter Ärzten, als auch Patienten. Zu viele würden sich scheuen, zu Kontrollen oder Behandlungen in den Praxen zu erscheinen, was wiederum gesundheitliche Probleme verursachen kann. „Da muss man Druck rausnehmen, erst recht, angesichts des bevorstehenden Herbsts und Winters, wenn sich Erkältungskrankeiten auch abseits von Covid 19 häufen.“