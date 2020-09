Wenn das kleine Übel das große verhindert

Die Maske bestimmt nicht nur in Graz, sondern auch in der übrigen Steiermark den ersten Schultag: „Wenn das kleine Übel das große verhindert, dann ist das schon in Ordnung“, sagt Gudrun Esterl, Direktorin der Volkschule Murau. „Ich bin erstaunt, dass das mit den Masken so gut funktioniert – und das, obwohl es erst am Freitag bekanntgegeben wurde.“