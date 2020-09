Für das Unternehmen stelle sich die Frage, „ob wir in Deutschland am Montag eine flächendeckende Briefzustellung brauchen“, sagte Vorstandsmitglied Tobias Meyer gegenüber der „Welt“ am Montag. Zwar sei die Zustellung von Firmenpost auch am Montag sinnvoll, bei privater Post sei dies jedoch fraglich.