Wie in dem am Montag veröffentlichten Clip, der ganz dem Bösewicht gewidmet ist, zu erfahren ist, will Safin - der bewährten Tradition von Bond-Schurken folgend - irgendetwas besonders Niederträchtiges mit der Welt anstellen - etwas, das Millionen Menschenleben gefährdet. Alles andere wäre für einen Auftrag im Geheimdienst Ihrer Majestät wohl auch nicht brisant genug. Wie der maskierte Böse seinen Plan in die Tat umsetzen will, das bleibt allerdings weiter im Dunkeln. Aber er verrät zumindest mit eiskalter Stimme, dass im Falle seines Erfolgs James Bond künftig „überflüssig“ wäre.