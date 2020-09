Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will am Mittwoch bei der 17. Etappe der Tour de France dabei sein. Seine Anwesenheit erinnere das Volk daran, wie wichtig es sei, weiter mit dem Coronavirus zu leben - immer unter strikter Einhaltung der Gesundheitsvorschriften, aber ohne auf „mythenhafte Ereignisse“ zu verzichten, die Teil des französischen Erbes seien, hieß es am Montag aus Elysee-Kreisen.