Ebenso wie Kinder auf ihre verschobene Erstkommunion warten mussten (siehe Seite 14), wurde auch in Rust erst am vergangenen Wochenende die Konfirmation nachgeholt. Coronabedingt mussten die Frühjahrs-Termine abgesagt werden. Nachdem einige evangelische Pfarren ihre Feierlichkeiten erst im Oktober abhalten wollen, wählte man in Rust bewusst einen Septembertermin. „Wir wollten den Gottesdienst unbedingt im Freien abhalten. Erfreulicherweise hatten wir großes Glück mit dem Wetter“, freut sich Pfarrerin Claudia Schörner.