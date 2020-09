Das Nordburgenland ist durch die Nähe zu Wien als Wohnort begehrt. Besonders Gemeinden, die über gute Verkehrsanbindungen verfügen, locken Zuzügler an. Das hat auch Schattenseiten. In manchen Orten werden steigende Grundstückspreise sowie übergroße Wohnhausanlagen zum Problem. Jois hat deswegen eine vorübergehende Bausperre erlassen. Dem Beispiel folgend, ist kürzlich Eisenstadt nachgezogen. Ähnliches würde sich die SPÖ auch für Steinbrunn wünschen. „Es ist fünf vor zwölf, wir brauchen sofort einen Baustopp“, meint Gemeindevorständin Angela Gludovatz. Mit einer Unterschriftenliste will sie dem Wunsch jetzt Nachdruck verleihen. In den vergangenen Jahren seien alte Einfamilienhäuser zunehmend von Genossenschaften aber auch Investoren aufgekauft worden. Junge Familien würden hingegen mit ihrem Traum vom Eigenheim auf der Strecke bleiben und wegziehen, so Gludovatz.