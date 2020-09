Die Coppl-Passage in Bad Eisenkappel ist nur eines von 89 „CARINTHIja“-Projekten, die zum Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung realisiert werden. Vor 100 Jahren schritten in Kärnten ja Frauen und Männer in 51 Abstimmungsgemeinden zur Wahlurne, um für den Verbleib bei Österreich zu votieren. Davon erzählt die Mobile-Ausstellung, die noch bis 27. September in Villach und danach in der Landeshauptstadt zu sehen ist. Zudem wird vor allem rund um den 10. Oktober in Feiern des Landes der besonderen Ereignisse gedacht.