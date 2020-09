„Das ist der Markenkern von Sebastian Kurz“, sagt Biograf Paul Ronzheimer zu Kurz‘ harter Linie in der Flüchtlingspolitik. Davon abzuweichen, so Ronzheimer, ließe den Kanzler um seine Glaubwürdigkeit fürchten. Bereits als Außenminister habe er in der Frage eine klare Position bezogen, „am Ende ist er dadurch auch Kanzler geworden“, so der Journalist. Aus Gesprächen mit Kurz weiß er: Die klare Haltung entstammt einer tiefen persönlichen Überzeugung von Kurz, das Richtige in der Frage zu tun. Ronzheimer enttäuscht das: „Gerade jetzt hätte er Herz zeigen können“.