Immobilien in Gemeinden mit Seen werden laut FindMyHome.at besonders oft angefragt. Die Wiener Immobilienplattform hat österreichweit Vergleiche gezogen. „Gerade durch die Corona-Krise und die Reisebeschränkungen ist bei vielen der Wunsch aufgekommen, sich eine Immobilie in Wassernähe zuzulegen. Wir spüren daher eine Nachfrage an Seelagen so stark wie lange nicht mehr“, sagt Geschäftsführer Bernd Gabel-Hlawa. Um 35 Prozent seien Anfragen für Objekte in ländlichen Regionen gestiegen.