„Bild“: „OH NO! Zverev verliert 5-Satz-Schlacht. ... Als er zu Beginn seiner Danksagung seine Eltern würdigen will, stockt ihm die Stimme, er wird von Tränen übermannt, muss kurz unterbrechen.“„



Die Welt“: „Alexander Zverev hat den großen Triumph knapp verpasst. Der 23-Jährige verlor im Tiebreak des fünften Satzes das Endspiel der US Open gegen Dominic Thiem. Dabei sah der Hamburger bereits wie der sichere Sieger aus. Er hatte bereits eine Hand am Pokal gehalten, doch am Schluss dieser in vielerlei Hinsicht denkwürdigen US Open blieb nur Enttäuschung.“



Süddeutsche Zeitung: „Zverev verliert auf schlimmstmögliche Weise. Im Tie-Break des fünften Satzes unterliegt der deutsche Tennisprofi dem Österreicher Dominic Thiem. Es bleibt die Frage, was dieses denkwürdige Endspiel mit beiden anstellen wird. ... Es war ein denkwürdiges Endspiel, Sport-Psychologen dürften Jahre brauchen, es zu entschlüsseln, weil sich keinesfalls eindeutig wird klären lassen, wann und vor allem wie es entschieden wurde. ... Der Zufall, dieser miese Verräter, wird oft unterschätzt bei der Analyse von Resultaten.“



Tagesspiegel: „Finale verloren, Herzen gewonnen. Viel dramatischer kann ein Sportler nicht verlieren als Alexander Zverev im Finale der US Open. ... Trotzdem hat Alexander Zverev in diesen Tagen von New York reichlich gepunktet. Er hat gezeigt, dass er reif ist für große Titel und damit endlich das eingelöst, was Experten schon seit Jahren versprochen hatten. Wichter aber sind die Sympathiepunkte, die er gesammelt hat. Gerade in Deutschland, wo die Fans mit Zverev bisher nicht so recht warm werden wollten.“