Krankenhausreif geprügelt, drei Tage stationär in Behandlung

Ein Fehler, wie sich herausstellen sollte, denn gelernt hatte der Bursche nichts. „Willst abgestochen werden?“, drohte er etwa nach Jahreswechsel, weil seine Freundin sich nicht so verhielt, wie er es verlangte. Am 12. Februar schlug er sie laut Anklage spitalsreif, weil sie aus seiner Sicht nicht ausreichend auf Handy-Nachrichten reagiert hatte. Dabei soll er dem Mädchen auch ins Gesicht getreten haben. Die 16-Jährige musste im Anschluss drei Tage stationär behandelt werden.