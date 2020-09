Betriebsrat kritisiert „Misswirtschaft des alten Vorstandes“

Belegschaftsvertreter aus Oberösterreich waren am Freitag in München und bekamen dort bestätigt, dass Steyr bis Ende 2023 geschlossen werde, berichtete Arbeiter-Betriebsratschef Erich Schwarz. „Die Misswirtschaft des alten Vorstandes ist nicht wegzudiskutieren“, so der Betriebsrat, Corona sei da höchstens noch oben draufgekommen. Das gleiche Management könne MAN auch nicht wieder zurück in die Erfolgsspur bringen, ist er überzeugt. „Relevant“ sei für ihn aber, was die Geschäftsführung in Steyr sage. Er warte daher nun auf Information durch die Chefetage am Standort - letztere hatte zuletzt bei Medienanfragen an die Zentrale des Konzerns verwiesen.