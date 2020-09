„In solchen Zeiten merkt man, wer ein Freund ist“

Dankesworte richten die beiden auch an die Sponsoren. „Es war ein schwieriges Jahr, dennoch sind uns alle Sponsoren treu geblieben. Generali hat sogar das Engagement bis 2022 verlängert, was ein riesiger Vertrauensvorschuss ist. In schwierigen Zeiten merkt man, wer ein Freund ist“, sagt Günther.