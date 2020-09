Die Posch weckt das Tier in ihr! Im Tierschutzhaus in Vösendorf lernt sie ein paar pelzige Gesellen kennen, die leider kein Herrchen und/oder Frauchen mehr haben. Ihre Freunde mit der kalten Schnauze, der rauen Zunge oder dem borstigen Rüssel lassen das Herz von Jenny höher poschen. Und weil wir diese Bewegtbildunterhaltungssendung so tierisch lieben, versucht sich die Posch noch am herabschauenden Hund beim Yoga. Wau! Ähm... WOW!