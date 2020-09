Wann die Queen wieder in den Londoner Buckingham-Palast zurückkehren wird, ist unklar. Im März hatten sie und Prinz Philip sich aufgrund der Coronakrise auf Schloss Windsor in Quarantäne begeben. Im August verbrachte das Paar dann den Sommerurlaub auf Schloss Balmoral in Schottland und will jetzt noch zwei Wochen gemeinsam in Sandringham verbringen, wo der 99-jährige Prinz Philip sich in der Wood Farm seinen Alterssitz eingerichtet hat. Es heißt, dass die Queen im Anschluss alleine nach Windsor zurückkehren werde.