Die Wiener FPÖ setzt im Wahlkampf weiterhin voll auf das Thema Islamismus und schoss sich am Montag auf den Favoritner SPÖ-Bezirksvorsteher Marcus Franz ein. Dieser hatte im Mai 2019 ein Fastenbrechen in einer Moschee in seinem Heimatbezirk besucht, was für den Spitzenkandidaten der Freiheitlichen, Dominik Nepp, die Grundlage für einen Frontalangriff lieferte. In dem Gebetshaus würden nämlich „extremistische Ansichten“ geäußert.