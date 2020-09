Labore in Frankreich und Schweden bestätigten nun den deutschen Befund, der sogar von US-Präsident Donald Trump angezweifelt wurde. Damit hätten nun „drei Labore unabhängig voneinander den Nachweis eines Nervenkampfstoffes aus der Nowitschok-Gruppe als Ursache der Vergiftung von Herrn Nawalny erbracht“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.