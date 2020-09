Ransomware-Vorfälle in den ganzen USA

Ähnliche Vorfälle beobachtete man vor rund zwei Wochen in Las Vegas, wo die Cyberkriminellen Personaldaten im Schulbezirk Clark County verschlüsselt hatten. In North Carolina mussten Bildungseinrichtungen Online-Kurse aussetzen, weil auch hier schon am ersten Schultag ein Lösegeld-Trojaner wütete. In Oklahoma musste man wegen eines ähnlichen Angriffes den Schulstart um eine Woche verschieben: Auch hier hatten die Angreifer die E-Learning-Systeme mit einem Lösegeld-Trojaner, im IT-Security-Jargon auch „Ransomware“ genannt, lahmgelegt.