„Ich habe mir gedacht, wenn es diese Möglichkeit gibt, nutze ich das gleich und bin deswegen am 26. August mit dem Auto hingefahren, um den Gurgeltest zu machen. Vor Ort musste ich meine Kontaktdaten und E-Card angeben und ich wurde darüber informiert, dass ich das Ergebnis innerhalb von 2-4 Tagen per Telefon oder E-Mail erhalten würde“, schrieb Rafal auf Facebook. Doch das Ergebnis ließ auf sich warten ... erst fünf Tage später erhielt er einen Brief vom Labor mit dem Ergebnis: SARS-CoV-2: positiv!