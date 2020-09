Hinweis auf Mietvertrag in AGB versteckt

Hingewiesen wurde auf diesen nicht unwesentlichen Haken bei den vermeintlichen Schnäppchen nur in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters, beklagen die Konsumentenschützer. Sie sehen in dieser Praxis den mutwilligen Versuch, die Verbraucher in die Irre zu führen und den Mietcharakter des Angebots zu verschleiern.