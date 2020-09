Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi hat das Coronavirus besiegt und darf das Spital noch am Montag verlassen. Seit 3. September war der 83-Jährige in Behandlung, wurde mittlerweile aber schon negativ auf Covid-19 getestet. Er bleibt bis zu einem zweiten Abstrich dennoch in Heimquarantäne, so die San-Raffaele-Klinik, die den TV-Mogul behandelt.