Ekkehard Franz Büchler, Obmann der Selbsthilfe Prostatakrebs, fordert vor allem eines: „Prostatakrebs muss in die gesundheitlichen Vorsorgeuntersuchungen aufgenommen werden - genauso wie Brust-, Darm- und Gebärmutterhalskrebs!“ Experten raten dazu, dass Männer in den Vierzigern einen Basis-PSA-Test (Bestimmung der Menge an „Prostata-spezifischem Antigen“ im Blut) machen, besonders jene mit höherem Risiko aufgrund ihrer Familiengeschichte. Der Test zeigt, ob weitere Untersuchungen folgen müssen.