Wie schon in Monza vor einer Woche lieferte die Formel 1 auch beim Grand Prix der Toskana, dem 1000. Rennen von Ferrari in der „Königsklasse“, ein echtes Spektakel. Rennleiter Michael Masi holte nach schweren Unfällen, die zum Glück nur Blechschäden verursachten, zweimal die rote Flagge raus. Am Ende gab’s ein fast normales Siegerbild: Hamilton „(Mein Herz rast immer noch“) vor Bottas und Albon.