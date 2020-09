Der Sommer neigt sich seinem Ende zu. Und das merken auch die Zugvögel, die sich wieder auf die Reise in den Süden machen. Ein Großteil der Schwalben in Kärnten ist bereits in wärmere Gefilde unterwegs, andere gefiederte Kollegen werden ihnen bald folgen. Doch nur 40 Prozent von ihnen dürften zurück kommen.