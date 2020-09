Macron hatte die Türkei am Donnerstag dazu aufgerufen, in ihrem Konflikt mit Griechenland um die Gasvorkommen „rote Linien“ nicht zu überschreiten. Außerdem hatte Frankreich zur Unterstützung Griechenlands seine Marinepräsenz im östlichen Mittelmeer verstärkt. Zu „Charlie Hebdo“ hatte Macron darauf hingewiesen, dass es in Frankreich das Recht auf Blasphemie gebe. Dieses sei durch die Gewissensfreiheit abgedeckt.