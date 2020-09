Ein Pkw-Lenker in Hallein wollte bei der Kreuzung Europastraße-Tschusistraße nach rechts abbiegen. Dabei streifte ihn eine Motorradlenkerin, die versuchte an dem Autofahrer rechts vorbeizufahren. Dabei stürzte die Frau. Die Rettung brachte sie in das Unfallkrankenhaus.