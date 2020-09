Das stößt den Organisatoren sauer auf. „Auch fehlt uns ein bisschen das Verständnis, dass man eine Corona-Ampel für spezifische regionale Abstimmung schafft und dann doch mit einer pauschalen Verschärfung im ‘grünen‘ Salzburg, für alle Veranstaltungen auf ‘gelb‘ stellt“, heißt es in einem Statement auf der Businesslauf-Website. „Nicht nur, dass die Veranstaltung praktisch fertig ist (sogar die 1,5(!) Kilometer Gitter, Bauzäune, Schichtschutz, Stromanschlüsse und vieles andere mehr sind schon in der Altstadt. Auch Startnummern inkl. Checkpoint-Time-Armbänder, Personal Planung für 120 Mitarbeiter, Genehmigungen, Verkehrslösungen, Einsatzpläne der Polizei, etc. etc., sind 2 Tage vor Event fertig, da kommt natürlich diese kurzfristige Umsetzung der Verschärfung sehr abrupt“, ärgern sich die Organisatoren weiter.