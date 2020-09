Der Hallwanger (47) war am Sonntag gegen 15.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Aigner Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Blumaustraße ignorierte der nachlässige Lenker eine rote Ampel, querte dennoch die Kreuzung. Als zeitgleich eine Autofahrerin (46) von der Blumaustraße in die Aignerstraße einbiegen wollte, prallten die beiden zusammen. Die Frau, die mit ihrer Tochter (5) unterwegs war, verletzte sich dabei am Arm. Die Rettung brachte die beiden in das Uniklinikum. Ein Alkotest bei dem 47-Jährigen ergab einen Pegel von 2,3 Promille. Ihm wurde sofort der Schein abgenommen.