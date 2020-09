Thiem ist am 6. Juni 2016 nach seinem ersten Einzug ins Halbfinale von Roland Garros erstmals in die Top Ten eingezogen. Nicht ein Mal ist er seither aus diesem Kreis herausgefallen, ein Beweis für Stabilität und Konstanz auf hohem Niveau. Eine Art „Ritterschlag“ hatte Thiem während der French Open 2019 von Roger Federer erhalten. Thiem hatte wegen Serena Williams vorzeitig den großen Interview-Raum verlassen müssen. Befragt dazu, wie so etwas einem Weltranglisten-Vierten passieren könne, der ein... „ein Superstar ist. Männlicher Superstar. Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist“, komplettierte der 20-fache Major-Sieger die Frage.