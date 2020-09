Schlechtes Zeitmanagement und, wie sie selbst einräumten, mangelnde Tourenplanung brachten Sonntag zwei Wanderer aus Linz in der Steiermark in eine alpine Notlage. Dass sie sich dann noch auf der Tauplitz an Schneestangen orientierten, die im Winter Skitouren markieren, brachte sie noch mehr vom Weg ab. Der Hubschrauber musste die beiden ausfliegen.