Die unvergessliche Partie zwischen Österreichs Dominic Thiem und Deutschlands Alexander Zverev könnte zum neuen epischen Duell in der Tennis-Welt werden. So, wie die Achtziger von Edberg und Becker geprägt waren, die Neunziger von Sampras und Agassi, die Zweitausenderjahre von Federer, Nadal und Djokovic, so könnte das Derby des zukünftigen Tennis-Sports fortan Thiem gegen Zverev heißen. Eines ist sicher: Dieses Duell geht in die Geschichte ein.