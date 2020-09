Eine Deutsche (39) war am Sonntag gegen 14.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Walchseestraße bei Kössen unterwegs. „Auf dem Beifahrersitz führte sie ihren Mann und im Fond die beiden Kinder mit“, schildert die Polizei. Als ein Lenker vor ihr zum Linksabbiegen anhielt, geriet auch die 39-Jährige in Stillstand. Was ein nachkommender Mopedlenker (17) jedoch übersehen haben muss.