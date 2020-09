Wie ist es für Sie, gerade in New York diesen ersten Major-Titel zu gewinnen?

„Ich habe immer gesagt, es ist mir wirklich ganz egal, welches von den vier (Majors, Anm.) kommt, Hauptsache, es ist eines gekommen. Natürlich war es vor allem zu Beginn, als ich in die Top Ten gekommen bin und das erste Halbfinale in Paris gespielt habe, am wahrscheinlichsten, dass es irgendwann einmal dort passiert. Aber so gegen Ende des letzten Jahres ist der Hardcourt immer mehr zu einem sehr guten Freund von mir geworden. Ich habe immer mehr gemerkt, dass manche Schläge und Spielzüge von mir auf Hardcourt sogar noch besser funktionieren als auf Sand. Dann habe ich auch richtig gute Ergebnisse gehabt mit Peking, Wien, London und Australien. Dann habe ich gewusst, dass ich es bei jedem Turnier schaffen kann. Das zu wissen, plus die ersten drei Finali zu verlieren, und dann es wirklich zu machen, vor allem in der Art und Weise wie heute mit dem ganzen Drama, macht mich wirklich glücklich. Ich bin endlos froh, dass das geklappt hat heute.“