Danach kam Zverev auf seine Familie zu sprechen. Er brach in Tränen aus und musste mehrmals pausieren, um seine Gedanken in Sätze zu formen: „Ich möchte meiner Familie und meinem Team für die wunderbare Unterstützung danken. Wenn wir so weiterarbeiten, werden wir unser Ziel einen Grand-Slam-Titel zu holen noch erreichen. An meine Eltern: Ihr seid unglaublich. Ich hoffe, dass ich eines Tages eine Grand-Slam-Trophäe hochhalten kann und nach Hause bringe.“