Ein Drama spielte sich am Samstagabend in Pfarrkirchen bei Bad Hall ab! Ein Eineinhalbjähriger stürzte im Garten seiner Oma (47) in einen Teich, blieb mit dem Kopf unter Wasser liegen. Der Unfall blieb zehn Minuten unentdeckt – der Kleine wurde ins Uniklinikum Linz geflogen. Er ist zum Glück am Weg der Besserung.