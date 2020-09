Im Tauziehen um die Aufnahme von Flüchtlingskindern von der griechischen Insel Lesbos flatterte dem Wiener Bürgermeister jetzt ein Brief des Innenministers ins Rathaus. Darin bietet Nehammer Ludwig an, 100 von insgesamt 170 unbegleiteten Minderjährigen aus der Bundesbetreuung - allen voran aus dem Flüchtlingslager Traiskirchen (NÖ) - in die Bundeshauptstadt zu holen. „Mit freundlichen Grüßen“ (siehe Brief unten) bedankt sich der Innenminister noch für das Engagement …