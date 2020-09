Ebenfalls Aussichten auf den Bürgermeistersessel haben die beiden SPÖ-Kandidaten Mario Leiter (in Bludenz) und Michael Ritsch (in Bregenz). Beide haben es in der Vergangenheit bereits in die Stichwahl gegen Bürgermeister der ÖVP geschafft. Während Leiters Rückstand auf Simon Tschann (ÖVP) am Sonntag nicht allzu groß war, müsste Ritsch in den nächsten zwei Wochen noch den Turbo zünden, um an Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) vorbeizukommen. Gehalten wurden von der SPÖ die beiden Bürgermeistersessel in St. Gallenkirch und Bürs (beide Bezirk Bludenz).