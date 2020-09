Einige weitere Favoriten haben am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals gewackelt. Die vier deutschen Fußball-Bundesligisten, die am Sonntag allesamt mit österreichischer Beteiligung im Einsatz waren, erreichten aber die zweite Runde. Am meisten zittern musste zu Saisonstart 1899 Hoffenheim. Die Hoffenheimer sich beim Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC erst im Elfmeterschießen durch.