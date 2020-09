Schmerzhaftes Ende einer Wanderung auf die Toni-Lenz-Hütte am Untersberg: Ein 44-jähriger Tennengauer brach sich am Sonntagvormittag beim Abstieg das Sprunggelenk. Die Bergwacht sowie das Bayerische Rote Kreuz mussten ausrücken. Ein Notarzt kümmerte sich um den Mann. Der Rettungshubschrauber „Christoph 14“ flog den Schwerverletzten in das Salzburger Unfallkrankenhaus. Die Bergretter wanderten ins Tal. Der Einsatz dauerte knapp zwei Stunden.