Die Mutter war am Nachmittag mit ihrem Kind auf einem Spielplatz, als sie bemerkte, wie ihr Mann - ein gebürtiger Bosnier - mit seinem Auto vorfuhr. Er nahm das Kind an sich, setzte es in den Wagen und fuhr davon. „Von einer Kindesentführung kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gesprochen werden“, heißt es seitens der Polizei. Das Sorgerecht für das Kind liegt nämlich beim Vater, der in Graz lebt. Dort hat das Kind auch einen Kindergartenplatz.