Wie viele sollten wir denn retten, also in Österreich aufnehmen?

Wir verwenden den Hashtag 144 - die Rettung - , als ersten Schritt wollen wir 144 Menschen aufnehmen. Es ist berechtigt zu sagen, dass man keine unkontrollierten Zustände haben will. Jetzt hätten wir die Möglichkeit ganz geordnet in Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen Familien zu holen, die wir an Orte bringen, wo sowohl Platz als auch das Know-how ist. Für das Leisten von Erster Hilfe gibt es keine Ausrede. Dass die Hilfe vor Ort nicht funktioniert, hat Moria bewiesen. Die Menschen dort haben sich nichts zu schulden kommen lassen, außer ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Zu sagen, das geht mich nichts an, das verstehe ich nicht.