Die künftigen Wirtschaftsingenieure sind gespannt auf die Ausbildung in Theorie und Praxis. Für den Praxispart steht ein besonderes Ambiente zur Verfügung: die nagelneuen Plansee-Lehrwerkstätten und Labore. Das Unternehmen investierte rund elf Millionen Euro in die neue Praxisausbildung auf über 3000 Quadratmetern. Dass Plansee lediglich die anfallenden Betriebskosten verrechnet, wird als Beweis der Wertschätzung dieser Ausbildung gesehen. „Es warten auf die Absolventen mit dieser breitest möglichen Ausbildung exzellente Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Auch im Bezirk Reutte, der ja in Relation der industrialisierteste in Tirol ist“, prophezeit Klassenvorstand Hohenrainer. Da nickt Wolfgang Winkler heftig und formuliert das klare Ziel: Eine HTL Reutte ohne „in“, also die Eigenständigkeit!