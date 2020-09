Das Märchen vom Hasen und vom Igel kommt gemeinhin ohne Feuerwehr aus. In Melk und in Krems in Niederösterreich waren Verwandte der sagenumwobenen Vierbeiner am vergangenen Wochenende aber eindeutig auf die Hilfe der beherzten Florianis angewiesen. In beiden Fällen gab es - wie es sich eben gehört - ein Happy End.