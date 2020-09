Obwohl das türkische Gas-Erkundungsschiff „Oruc Reis“ nach einer umstrittenen Mission in von Griechenland beanspruchten Gebieten vorerst das östliche Mittelmeer wieder verlassen hat, bleibt die Lage weiter angespannt. Die Türkei kündigte am Sonntag an, dass man im Streit nicht nachgeben werde - Griechenland möchte nun militärisch aufrüsten und die Armee vergrößern. Mehrere EU-Staaten drohten der Türkei inzwischen mit Sanktionen.