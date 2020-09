Heuer, bei den Olympischen Spielen, sollte Sportklettern als olympische Disziplin Premiere feiern. Wie schlimm war es, als Sie erfuhren, dass die Spiele erst im Jahr 2021 stattfinden?

Wenn ich ehrlich bin, war die coronabedingte Absage für uns Athleten eine Erleichterung. War saßen ja doch einige Wochen, zum Nichtstun verdammt, zu Hause und fühlten uns nicht mehr so fit. Dieses Gefühl, nicht mehr richtig vorbereitet zu sein, hat nicht nur mich extrem gestresst. In der Doku zeigen wir deshalb auch, wie wir mit der Corona-Krise umgegangen sind. Am Ende stand für uns nicht mehr die Erfüllung unseres Traumes im Vordergrund, sondern vor allem das, was wir auf dem Weg dorthin gelernt hatten. Es ist aber schon richtig cool, dass wir Sportkletterer von nun an bei den Olympischen Spielen dabei sind. Damit hatten wir eigentlich nie so wirklich gerechnet.