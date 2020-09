„Krone“: Sasa, was befähigt dich, bei der Musikshow „The Masked Singer“, bei der Prominente in Ganzkörper-Kostümen singen, in der Jury zu sitzen? Ist es dein überdurchschnittliches Gehör?

Sasa Schwarzjirg (lacht): Nein, für die Musik bin ich gar nicht zuständig, dafür sitzt der ehemalige Song-Contest-Starter Nathan Trent in der Jury. Ich bin als Promi-Expertin dabei, weil ich seit über zehn Jahren über Promis berichte. Daher habe ich gute Chancen, den VIP unter der Maske zu erkennen. Ich achte auch wirklich auf jedes Indiz: Größe, Körperumfang, Stimmlage und so weiter.