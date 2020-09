Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist in Mugello bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Ein Massencrash, an dem auch Perre Gasly (Alpha Tauri), Romain Grosjean (Haas), Kimi Raikkönen (Alfa Romeo) und Sebastian Vettel (Ferrari) beteiligt waren, führte zum Ausfall des Niederländers. Der nahm den unglücklichen Abschied fuchsteufelswild zur Kenntnis.