Der Grand Prix von San Marino in Misano hat am Sonntag den vierten MotoGP-Premierensieger in dieser Motorad-WM-Saison gebracht. Der Italiener Franco Morbidelli feierte einen Start-Ziel-Sieg, setzte sich vor seinem Landsmann Francesco Bagnaia auf Ducati und dem Spanier Joan Mir durch. Der Suzuki-Pilot fing Valentino Rossi (Yamaha) in der letzten Runde ab, verhinderte dessen 200. MotoGP-Podestrang.